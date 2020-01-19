Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства под его руководством, несмотря на принятие ряда болезненных решений и оставшиеся нерешёнными вопросы.
При этом он отметил, что окончательные оценки всегда дают люди. Среди сложных решений политик назвал пенсионную реформу, а среди нерешённых проблем — рост реальных располагаемых доходов граждан.
Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства, — считает Медведев.
По его словам, ушедший в отставку кабмин работал «в исключительно важное и сложное время». На ситуацию в стране, уточнил он, повлияли вторая волна мирового финансового кризиса и санкции.
Экс-премьер добавил, что сейчас также важно удерживать макроэкономическую стабильность и рост цен,
Как писал NEWS.ru, ранее Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настало время для политического обновления страны.
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