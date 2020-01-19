https://static.news.ru/photo/85c14508-3aa9-11ea-ada7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Медведев/vk.com

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства под его руководством, несмотря на принятие ряда болезненных решений и оставшиеся нерешёнными вопросы.

При этом он отметил, что окончательные оценки всегда дают люди. Среди сложных решений политик назвал пенсионную реформу, а среди нерешённых проблем — рост реальных располагаемых доходов граждан.

Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства, — считает Медведев.

По его словам, ушедший в отставку кабмин работал «в исключительно важное и сложное время». На ситуацию в стране, уточнил он, повлияли вторая волна мирового финансового кризиса и санкции.

Экс-премьер добавил, что сейчас также важно удерживать макроэкономическую стабильность и рост цен, передаёт Первый канал.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведев объяснил отставку правительства требованием времени. По его словам, настало время для политического обновления страны.