Медведев сравнил штурм Капитолия с Майданом на Украине

https://static.news.ru/photo/382eadbc-57d6-11eb-bc01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Штурм здания Капитолия в США сторонниками действующего лидера страны Дональда Трампа чётко напоминает украинский Майдан и другие цветные революции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Америка 2.0. После выборов». По его словам, события 6 января 2021 года повергли в шок правительства по всему миру и спровоцировали кровопролитие в государстве, ещё совсем недавно многими почитавшемся образцом демократии.

Он отметил, что за происходящим в Вашингтоне следит вся планета, но неясно, смогут ли республиканцы и демократы найти точки соприкосновения, пишет ТАСС.

Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея. <...> И никто не может ответить на вопрос, есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию, — считает Медведев.

Он добавил, что граждане Соединённых Штатов Америки по результатам недавних выборов президента страны сами поставили под сомнение способность властей провести честное и прозрачное голосование. Политик уверен, что данная проблема для Белого дома сегодня стоит крайне остро. По его словам, держава расколота на два лагеря. Линия разлома прошла «между носителями разных ценностных ориентаций» и отражается на «электоральном выборе в пользу республиканцев либо демократов».

Медведев считает, что блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является «цифровым тоталитаризмом» со стороны технологических гигантов. По его словам, корпоративная цензура — явление экстраординарное не только для Америки, но и для всего мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.