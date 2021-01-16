Медведев вслед за президентом подал сигнал Байдену

Мы помним, как, отвечая на вопрос о скандальном бизнесе сына Джо Байдена на Украине Хантере, Владимир Путин был крайне сдержан и предельно корректен. Он явно избегал возможности встроиться в общий тренд нападок на будущего президента США и только отметил, что Байден-младший зарабатывал деньги в соседнем с РФ государстве. Что, в принципе, никому не возбраняется. При этом хорошо известно, насколько такое «зарабатывание» было построено на использовании административного и дипломатического ресурса отца, в то время ещё занимавшего пост вице-президента. Но Москва дала понять, что не собирается играть на слабости нового лидера Запада и готова к новой перезагрузке отношений.

И вот новый завуалированный жест от лица экс-премьера Дмитрия Медведева в адрес свежей штатовской администрации, только-только формулирующей свои внешнеполитические приоритеты. Собственно, в Кремле ждут американской конкретики, которая может коренным образом повлиять и на выработку российскими властями внутренней стратегии, которая способна колебаться от закрыто-консервативной до либерально-открытой.

Дмитрий Медведев же своей глобальной по сути публикацией «Америка 2.0» не только напоминает о значении своего негласного статуса потенциального преемника. Он откровенно тестирует позиции новых американских управленцев на предмет их готовности найти благовидные мотивы для, пусть негласного, но перемирия с обнулением обострившихся в последние годы проблем в двусторонних отношениях. Ведь одно дело — трескучие заявления и игра на публику мускулами, другое — конфиденциальные контакты и подковёрные соглашения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Этим объясняются и многочисленные отсылы Медведева к факту влияния президентских выборов в США на ситуацию в других странах, в которых американские неурядицы и раскол могут вызвать локальные кризисы. А сами выборы способны быть «триггером существенных изменений в мире», в том числе в плане экономики. На словах замглавы Совбеза не видит лучезарных перспектив развития российско-американских отношений со всеми вытекающими последствиями и для российской внутренней ситуации. Но скрытый лейтмотив статьи в напоминании, что Россия готова к сотрудничеству и что есть предпосылки к выработке, пусть и ограниченной, но общей повестки.

Характерно, что прошлым летом в своей же статье, появившейся в узкопрофильном журнале «Россия в глобальной политике», Дмитрий Медведев предлагал найти приемлемую форму поиска точек соприкосновения, хотя бы в экстремальных условиях всё ещё бушующей коронавирусной пандемии. Дмитрий Анатольевич педалировал вопрос порождённого пандемией «экзистенциального кризиса для всех», выход из которого возможен только совместными усилиями и который требует «универсального ответа».

Соответственно, такой выход невозможен без атмосферы доверия на фоне разрастающихся подозрений об искусственном характере коронавируса и в отношении функционирования закрытых американских биологических лабораторий. Кроме того, глобальный кризис ставит в повестку вопрос о сотрудничестве в сфере кибербезопасности из-за скачка виртуальных преступлений в условиях локдаунов, а также в правовой области, поскольку террор всегда ищет и использует в своих криминальных целях болевые точки общества.

В своей новой статье, распространённой по каналам ТАСС, таких посылов уже нет, тон куда более жёсткий. Но намёк делается на то, что в зависимости от новой американской стратегии будет выстраиваться и политика властей РФ, которые могут обойтись без экстремальных мер закручивания гаек, подавления любой прозападной оппозиции и полного закрытия страны от внешнего воздействия. И тут уж перезагрузка или перегрузка.

Ясно, что очередной сигнал, посланный за океан от имени Медведева, не будет последним. Но учитывая особую активность в этом плане политика, речь может идти и о его широкой личной презентации. Будем наблюдать.