Маас рассказал о будущем отношений ФРГ и РФ после инцидента с Навальным

https://static.news.ru/photo/e89ed0a4-0cf5-11eb-aace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Германия «принципиально заинтересована» в хороших отношениях с Россией несмотря на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.

Также Маас отметил, что ФРГ в последние годы приложила немало усилий к поддержанию двустороннего диалога с Москвой, передаёт РИА Новости.

Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией. Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на чётких правилах и взаимном уважении, — заявил глава МИД.

Он заявил, что регулярно общается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учёными, деятелями искусства, в сфере экономики, — добавил Маас.

В то же время он отметил негативное влияние некоторых событий на отношения с Москвой. В частности, он напомнил о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году и убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии. В обоих случаях немецкая сторона заявляла о причастности РФ, но Россия отвергает обвинения.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Как писал NEWS.ru ранее, страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о введении санкций в отношении лиц, ответственных за предполагаемое отравление Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.