В ЕС подтвердили введение санкций по инциденту с Навальным

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Страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о введении санкций в отношении лиц, ответственных за предполагаемое отравление Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии ввести санкции по инциденту с Навальным. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС, — цитирует ТАСС Борреля.

Он также подчеркнул, что эта ситуация «не может определять отношения Евросоюза и России».

Как писал NEWS.ru, Германия и Франция выработали предложения по санкциям против лиц, причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и намерены представить их коллегам из стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он уточнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые ранее были обнаружены германской, шведской и французской лабораториями.

7 октября Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят отравление политика, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».