ФРГ: если Россия не объяснит отравление Навального, санкции неизбежны

https://static.news.ru/photo/545ff4f6-0893-11eb-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: AuswaertigesAmt/facebook.com

Если российские власти не объяснят отравление политика Алексея Навального, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны, заявил Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, представители ФРГ согласуют совместную реакцию в Европейском союзе и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны, — написал он в Twitter.

Wenn #Russland die VorgÃ¤nge im Fall #Nawalny nicht aufklÃ¤rt und Informationen nicht bereitstellt, werden zielgerichtete und verhÃ¤ltnismÃ¤Ãige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein. Werden eine gemeinsame Reaktion in der EU und der OVCW abstimmen. — Heiko Maas (@HeikoMaas) October 7, 2020

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.