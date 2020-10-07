МИД Германии: слышим от России лишь абсурдные упрёки по делу Навального

https://static.news.ru/photo/00767f12-0894-11eb-b036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, были только абсурдные упрёки. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

До сих пор, по нашим данным, не было никаких разъяснений России по этому делу, — цитирует «Интерфакс» главу внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что до сих пор со стороны России звучали лишь «абсурдные упрёки в адрес Германии и ОЗХО».

Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва не намерена оправдываться перед Западом из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, оправдываться просто «не в чем».

Шульгин отметил, что ситуация другая. Это, например, Германия всё-таки должна откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи. Берлин обязан представить все материалы и вещественные доказательства, которые, на его взгляд, доказывают совершение преступления против гражданина РФ. Перенос вопроса в сферу ОЗХО обязует Берлин сотрудничать с Москвой «в конвенционном поле». В России ждут не формальной отписки по этому поводу, а «предметного ответа».

Он добавил, что пока Москва не получит доказательства «отравления» Навального, она будет считать ситуацию «низкопробной провокацией». Тем более что выполняет абсолютно все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.