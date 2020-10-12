Берлин и Париж предложат ЕС варианты санкций по инциденту с Навальным

https://static.news.ru/photo/ac28812a-0c63-11eb-b64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Германия и Франция выработали предложения по санкциям против лиц, причастных к инциденту с Алексеем Навальным, и намерены представить их коллегам из стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на заседание Совета ЕС.

Объективно установлено, что речь идёт о нарушении Конвенции по запрещению химического оружия, что не может остаться без последствий. Германия вместе с Францией разработали предложение с санкциями против определённых лиц, которые имели с этим инцидентом связь, — цитирует ТАСС Мааса.

Он уточнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые ранее были обнаружены германской, шведской и французской лабораториями.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу планирует призвать глав МИД стран Европейского союза ввести санкции против российских должностных лиц, которые несут ответственность за отравление политика Алексея Навального. Он сделает такое заявление в ходе заседания Совета ЕС, которое пройдёт 12 октября в Люксембурге.

7 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят отравление политика, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».