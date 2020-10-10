Эстония призовёт страны ЕС ввести санкции из-за отравления Навального

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу планирует призвать глав МИД стран Европейского союза ввести санкции против российских должностных лиц, которые несут ответственность за отравление политика Алексея Навального.

Он сделает такое заявление в ходе заседания Совета ЕС, которое пройдёт 12 октября в Люксембурге.

Мы обсудим, как противостоять усугубляющемуся деструктивному поведению России в преследовании активистов гражданского общества и журналистов, — подчеркнул глава ведомства.

Он отметил, что Эстония считает важным начало беспристрастного расследования отравления Навального, говорится на сайте МИД страны.

Организаторы отравления должны понести ответственность. На завтрашней встрече я призываю министров иностранных дел поддержать введение адресных санкций ЕС в отношении российских официальных лиц в связи с отравлением Навального, — добавил министр.

Также эстонская сторона планирует обсудить ситуацию в Белоруссии и конфликт в Нагорном Карабахе.

7 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят отравление политика, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики заявляют, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.