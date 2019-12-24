https://static.news.ru/photo/2395b6e0-2661-11ea-8511-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел выпить водки с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам политика, он с радостью бы встретился со своим коллегой по-дружески. Однако вынужден решать экономические проблемы.

Вместо того чтобы встретиться с моим близким другом Путиным, взять рюмку водки или самогон <…>, выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться, — цитирует белорусского лидера Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 20 декабря 2019 года. Лидеры двух стран обсуждали вопросы нефти и газа. Лукашенко также заявил, что готов вступиться за Россию в случае войны.