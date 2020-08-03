Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

https://static.news.ru/photo/22747ae6-d60e-11ea-a705-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ближайшие пять лет в стране нужно провести референдум по изменению конституции.

Такое предложение содержится в его предвыборной программе, опубликованной на портале «Звязда».

Лукашенко отметил, что очевидна готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны, а степень этой ответственности установит для себя сам народ.

Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнём с конституции, — говорится в программе.

Также, согласно заявлению действующего президента, граждане, во время референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательств и полномочия органов государственной власти.

В республике на 9 августа назначены выборы главы государства. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Александром Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.