https://static.news.ru/photo/dc3c5f30-192f-11ea-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал делать заявлений перед прессой по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Политик покинул сочинскую резиденцию главы РФ сразу после завершения разговора.

В зале для пресс-конференций были установлены трибуны и флаги, передаёт РБК. Их приготовили на случай, если лидеры захотят сделать заявления.

Со стороны Путина перед работниками СМИ выступит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале. В настоящий момент министра вызвал «начальник» для подготовки.

Как писал News.ru, в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов. От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.