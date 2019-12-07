Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал делать заявлений перед прессой по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Политик покинул сочинскую резиденцию главы РФ сразу после завершения разговора.
В зале для пресс-конференций были установлены трибуны и флаги,
Со стороны Путина перед работниками СМИ выступит глава Минэкономразвития Максим Орешкин,
Как писал News.ru, в Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства. Встреча длилась более пяти часов. От России в переговорах принимали участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.
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