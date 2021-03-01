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Лукашенко: 70% написанного о встрече с Путиным в Сочи — брехня

12:27, 02 марта 2021 57
Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как прошла встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Глава республики заявил, что 70% написанного в СМИ является «брехнёй и выдумками».

По словам Лукашенко, во время встречи с главой РФ были обсуждены все аспекты отношений двух стран.

Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены, — отметил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Он также заявил, что слияние России и Белоруссии не представляется возможным. По крайней мере, по его словам, это нецелесообразно в контексте создания единых органов управления.

Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно, — резюмировал Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, на встрече главным образом обсуждалось расширение взаимодействия в экономической сфере. Российский лидер оценивает её итоги положительно.

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