https://static.news.ru/photo/ba196bc8-ea77-11e9-9666-fa163e074e61_660.jpg Андрей Луговой Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Андрей Луговой, обвинённый следственными органами Великобритании в смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, назвал абсурдом публикацию в зарубежных СМИ о том, что в Главном разведывательном управлении (ГРУ) при ФСБ России существует структура, целью которой является дестабилизация ситуации в Европе.

Абсурд, лишённый всякого здравого смысла. Придумать чего-то дельного не могут, вот и выискивают конспирологические сценарии, — рассказал « Интерфаксу » парламентарий.

Он опроверг информацию в New York Times о том, что якобы некое элитное спецподразделение на протяжении многих лет ведёт скоординированную кампанию по дестабилизации ситуации в Европе, в том числе в Молдавии, Черногории, Великобритании.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Александр Луговой прокомментировал задумку британского телеканала снять сериал об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, к этой идее он относится скептически, однако готов выступить кастинг-режиссёром проекта. Луговой отметил, что этот сериал всё равно не будет иметь ничего общего с тем, что было на самом деле. Правду об убийстве знают, по его словам, только британские спецслужбы.