Леонид Парфёнов попал в базу украинского «Миротворца»

Имя российского журналиста леонида Парфёнова внесено в базу данных украинского сайта «Миротворец», чья деятельность в РФ считается экстремистской. Об этом пишет РБК.

К профилю Парфёнова, размещённому на данном сайте, прикреплены видеозаписи, где он рассказывает о посещении Киева. а также интервью, которое он дал бывшему коллеге по телеканалу НТВ, ныне украинскому журналисту Евгению Киселёву.

В ходе интервью Киселёв поинтересовался у Парёнова, чьим является Крым.

Совершенно точно не мой, — ответил Парфёнов.

Позже Парфёнов в одном из видео не слишком позитивно высказался об этом интервью и о впечатлениях о поездке.

Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР, — заявил журналист.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агресию» против Украины.

Ранее сообщалось, что украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью российского кинорежиссёра Владимира Меньшова. Культурный деятель поддерживал присоединение Крыма.