Леонид Парфёнов попал в базу украинского «Миротворца»

Имя российского журналиста леонида Парфёнова внесено в базу данных украинского сайта «Миротворец», чья деятельность в РФ считается экстремистской. Об этом пишет РБК.
К профилю Парфёнова, размещённому на данном сайте,
В ходе интервью Киселёв поинтересовался у Парёнова, чьим является Крым.
Совершенно точно не мой, — ответил Парфёнов.
Позже Парфёнов в одном из видео не слишком позитивно высказался об этом интервью и о впечатлениях о поездке.
Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР, — заявил журналист.
Портал «Миротворец» был создан в 2014 году. Там размещается информация о людях, которые якобы имеют отношение к конфликту в Донбассе и поддерживают «агресию» против Украины.
Ранее сообщалось, что украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью российского кинорежиссёра Владимира Меньшова. Культурный деятель поддерживал присоединение Крыма.