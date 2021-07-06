Украинский сайт поглумился над смертью Владимира Меньшова

Украинский сайт «Миротворец» поглумился над смертью российского кинорежиссёра Владимира Меньшова. Культурный деятель поддерживал присоединение Крыма.

В публикации говорится, что покойный Меньшов, внесённый ещё при жизни в список «врагов государства», был «ликвидирован коронавирусом». В ней также сказано, что кинорежиссёр виновен в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдывал российскую агрессию против государства.

Напомним, что Меньшов поддерживал присоединение Крыма к России и говорил о необходимости воссоединения с Донбассом. Он был кандидатом в депутаты Госдумы на предстоящих выборах 2021 года от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по федеральному партийному списку. Политику России, связанную с Крымом, кинорежиссёр хвалил, говоря, что власти наконец-то перешли от слов к действиям.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

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