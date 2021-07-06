«Меня восхищает система в СССР»: что Меньшов говорил о России

В понедельник, 5 июля, из жизни ушёл режиссёр и актёр Владимир Меньшов. Многие деятели культуры, политики и даже президент России Владимир Путин отметили его ярко выраженную гражданскую позицию. Какая же она, политическая позиция «настоящего гражданина», — в материале NEWS.ru.

СССР

Последнее интервью Владимир Валентинович дал Борису Якеменко для YouTube-канала «Соловьёв LIVE». Чуть больше часа они общались о кино и политике. Меньшов вспомнил о получении премии «Оскар», раскрыл подробности создания фильма «Москва слезам не верит» и ответил на вопрос о том, важно ли режиссёру иметь свои политические убеждения.

Плохо себе представляю хорошего режиссёра без политических убеждений. Даже в фильме «Москва слезам не верит», например, отразилось моё оптимистическое восприятие мира. Должен вам сказать, что тот фон, на котором я снимал этот фильм, когда в нашей кинематографической и культурной среде были распространены в основном очень пессимистические позиции, был такой, что, мол, всё плохо, а будет ещё хуже, — поделился режиссёр.

По его словам, коллеги даже обвиняли его в сотрудничестве с властью. Обществу было неясно, как можно показывать в фильме, что всё хорошо, когда всем вокруг так плохо.

Владимир Меньшов Юрий Иванов/РИА Новости

Сам Меньшов всегда положительно оценивал советский период. В 2016 году он утверждал, что всегда голосовал за коммунистов.

Наиболее раздражающие моменты связаны с тем, как преподносится история нашей страны ХХ века. К этому можно было бы уже привыкнуть, но у меня не получается. <...> Если в кино или по телевизору показывают что-либо об СССР, почти со стопроцентной вероятностью это фальсификация истории, — считал Меньшов.

В интервью газете «Культура» режиссёр обращал внимание, что именно в СССР появились знаменитые писатели, математики и физики. В современном же обществе талантливому человеку нечего делать, если у его родителей нет денег на учёбу.

Меня действительно восхищает система, которая была создана в СССР за кратчайшее время. Почитайте художественную литературу: «Два капитана», «Республика ШКИД» — как интересно была устроена жизнь, как вытягивали людей на более высокую ступень. Ты можешь быть лучше, чем ты есть сейчас! — высказывался кинорежиссёр.

Кроме того, Меньшов говорил, что не понимает преимуществ частной собственности перед государст­венной. Он утверждал: никто не сможет переубедить его в том, что это устройство общества справедливее, чем социализм, и экономически правильнее. Отсюда у культурного деятеля рождался вопрос: зачем нужны богатые люди, которые бросают куски с барского стола то российскому спорту, то искусству.

Сталинские наркомы умирали за рабочим столом от переработки. Но именно они и создали то, чем пользуются сегодня эти чёртовы олигархи, — сказал режиссёр в 2017 году.

Журнал Esquire ранее опубликовал интервью «Правила жизни Владимира Меньшова», в котором он рассуждал о нефти и газе в СССР.

Первая советская нефть пошла за границу в конце 1960-х или начале 1970-х. И мы вдруг выяснили, что фантастически богаты. Но жили же мы без этих нефти и газа, и стали при этом мощнейшей мировой державой, — замечал он.

Россия

Меньшов поддерживал присоединение Крыма к России и говорил о необходимости воссоединения с Донбассом. Он был кандидатом в депутаты Госдумы на предстоящих выборах 2021 года от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по федеральному партийному списку. Политику России, связанную с Крымом, кинорежиссёр хвалил в интервью «АиФ», говоря, что власти наконец-то перешли от слов к действиям.

То, что Крым, каждый клочок земли которого полит русской кровью и который в результате самодурства двух партийных бонз оказался в другом государстве, вдруг вернулся в состав России, — это же сверхъестественное событие в самом прямом смысле слова, его можно приравнять к одному из доказательств существования Бога. Во всяком случае — Русского Бога, — говорил Меньшов.

На президентских выборах 2018 года режиссёр вошёл в число доверенных лиц Путина.

Силы, которые движут историей, гораздо более высокие, чем те, о которых мы предполагаем мозгами. История не делается за четыре года, пока ты избран на срок, — ещё одна цитата из правил жизни Меньшова.

Когда кинорежиссёр ушёл из жизни, президент России стал одним из первых, кто выразил свои соболезнования. Путин отметил преданность Меньшова зрителям и творчеству, а также способность увлечь своими идеями учеников и единомышленников.