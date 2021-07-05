Громил подлецов, дал миллион на Донбасс: пять смелых поступков Меньшова

Владимир Меньшов обеспечил себе место в истории, его фильмы «Розыгрыш», «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби» вошли в золотой фонд отечественного кино. Владимир Валентинович был жёстким, принципиальным и порой отчаянным не только на съёмочной площадке, но и в жизни. Пять самых смелых поступков Меньшова вспомнил NEWS.ru.

Снялся в шоу «Последний герой»

Меньшов, который, учитывая его статус классика, вполне мог забронзоветь, не сделал этого, поэтому в 2004 году взял и отправился на остров, согласившись стать ведущим шоу «Последний герой». Поехать на полтора месяца в Панаму, чтобы выступить в необычной роли, кинорежиссёру предложил лично гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Константин Эрнст АГН Москва/Global Look Press

Владимир Валентинович в Панаме работал, стойко перенося атаки москитов, которые досаждали ему больше всего, а его жена, актриса Вера Алентова, наслаждалась отдыхом. В их семейной жизни было всё, но до последнего дня они оставались вместе.

Не стал вручать приз за фильм «Сволочи»

В 2007 году Меньшов решился на шаг, который одни сочли демаршем, другие — поступком с большой буквы. Организаторы церемонии вручения кинонаград, организованной телекомпанией «MTV Россия», попросили кинорежиссёра поздравить со сцены победителя в одной из номинаций. Открыв конверт и узнав название фильма-триумфатора — «Сволочи», — Меньшов брезгливо бросил конверт на пол.

Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания, — заявил режиссёр.

Напомним, фильм Александра Атанесяна «Сволочи» стал причиной громкого скандала. В нём рассказывалось о группе подростков, которые в 1943 году якобы совершили налёт на склад в Казахстане, убив сторожа и подоспевший патруль. Авторы картины поначалу утверждали, что сценарий основан на реальных событиях жизни писателя Владимира Кунина, однако тот позже признался, что сценарий «от первой до последней буквы был переписан режиссёром».

Отказался выдвигать Михалкова на «Оскар»

В 2011 году Меньшов, будучи председателем отборочной комиссии российского оскаровского комитета, отказался поддержать выдвижение на американскую кинопремию фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем — 2: Цитадель». Таким образом один оскаровский лауреат (Меньшов за «Москва слезами не верит») пошёл против другого (Михалков за «Утомлённых солнцем»).

Никита Михалков Кадр из фильма/Централ Партнершип

Владимир Меньшов объяснил своё решение провалом фильма Михалкова в прокате, нелицеприятными отзывами критиков и личным предпочтением: режиссёр признался, что сам голосовал за «Елену» Андрея Звягинцева, поскольку считает эту картину более достойной для выдвижения на «Оскар».

Жертвовал деньги на Донбасс, хотел его объединения с Россией

В 2017 году писатель Захар Прилепин сообщил , что во время записи интервью с Владимиром Меньшовым для телепрограммы «Чай с Захаром» тот передал ему пакет, где находились один миллион рублей и ноутбук. Как рассказал воевавший ранее на стороне ополченцев Прилепин, таким образом Меньшов хотел оказать помощь Донбассу. Афишировать свой подарок режиссёр отказался.

В том же году Владимир Меньшов, отвечая на вопрос «АиФ» о том, какими, по его мнению, должны были быть действия российской власти после присоединения Крыма, которое режиссёр поддерживал, сказал, что нужно было «брать Донбасс и Луганск».

Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы «Крым, Донбасс, Луганск» шли через запятую в претензиях к нам западного общества. <...> Но этот момент мы уже упустили, — говорил Меньшов.

За год до этого Служба безопасности Украины запретила российскому режиссёру въезд в страну на пять лет.

Владимир Меньшов Евгения Смолянская

Признался в сомнениях в существовании Бога

Не каждый публичный человек прямо отвечает на вопрос об отношении к вере. Многие, понимая, что каждое их слово будут разбирать под микроскопом, начинают юлить. Меньшов честно признавался: он до конца так и не определился. В беседе с «РГ» режиссёр назвал свои отношения с Богом «запутанными».

Меньшов объяснил, что в детстве его не водили в церковь. Отец будущего киномэтра был коммунистом не на словах, а по убеждению. Да и свою мать Владимир Валентинович никогда не видел крестящейся.

Вот я недавно летел на частном самолёте с двумя богатыми людьми... Мы взлетаем — они перекрестились. Посадка — перекрестились. На обратном пути — та же операция. Ничего кроме улыбки у меня эта их вера не вызывает. Как они себе представляют Бога, который занимается их конкретным самолётом? Правда, жена мне говорит: «Смотри, умрём и будем в разных отделениях: верующие — в одном, а неверующие — в другом... Никогда на том свете не встретимся», — сказал Меньшов.

Один Бог знает, в каком «отделении» сейчас оказался Владимир Валентинович...