https://static.news.ru/photo/720f444e-4ffb-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин предлагает организовать переговоры «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — из-за того, что эти государства несут особую ответственность за обстановку в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Не потому, что это какой-то закрытый клуб для избранных стран, а потому, что по Уставу ООН, который, слава богу, ещё жив, на них лежит особая ответственность за всё происходящее в сфере поддержания глобального мира и безопасности, — цитирует дипломата ТАСС.

23 января 2020 года на полях Всемирного форума памяти жертв холокоста Путин предложил созвать встречу «пятёрки» постоянных членов СБ ООН.

Лавров добавил, что участники конференции по безопасности в Мюнхене делают множество громких заявлений, которые не приведут к реальным действиям.

В качестве примера он привёл объявление главой Пентагона Марком Эспером холодной войны Китаю, призывы участников мероприятия к сдерживанию КНР и России и другие подобные заявления. По словам Лаврова, они подходят в качестве заголовков для СМИ, но никак не отразятся на отношениях между странами.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил во время конференции недовольство мировой системой безопасности. По его мнению, она работает только на сильные государства.