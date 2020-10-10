Лавров встретится с главой МИД Армении 11 октября

https://static.news.ru/photo/e814b7d6-0bcc-11eb-acb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 11 октября приедет в Москву, рассказал посол страны в РФ Вардан Тоганян. По его словам, армянский дипломат встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он отметил, что ряд СМИ его неверно процитировали. На самом деле министр прибудет в город уже 11 октября, но переговоры пройдут 12 октября, передаёт РИА Новости.

Министр прибудет сегодня вечером, а 12 октября у него, как и планировалось, пройдут переговоры с Сергеем Лавровым, — сказал посол.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве 9 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск). Кроме того, Армения и Азербайджан договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе. Позже обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.