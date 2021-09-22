Лавров встретился в Нью-Йорке с новой главой МИД Британии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования на полях Генеральной Ассамблеи ООН российский министр иностранных дел заявил, что Москва не намерена вступать в Альянс, сообщает РИА Новости.

Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО, — сказал Лавров журналистам. Переговоры со Столтенбергом начались за закрытыми дверями. Сергей Лавров должен выступить на Генассамблее ООН 25 сентября. Ранее...