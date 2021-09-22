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Лавров встретился в Нью-Йорке с новой главой МИД Британии

05:15, 23 сентября 2021
Лавров встретился в Нью-Йорке с новой главой МИД Британии Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Переговоры, которые не были запланированы, состоялись в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и были посвящены текущему состоянию отношений Москвы и Лондона, сообщается на сайте МИД РФ.

С российской стороны вновь констатированы отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога, сохраняющееся нежелание Лондона выстраивать межгосударственные связи на основе равноправия и взаимного уважения интересов, — отмечается в сообщении.

Также дипломаты обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования на полях Генеральной Ассамблеи ООН российский министр иностранных дел заявил, что Москва не намерена вступать в Альянс. Сергей Лавров должен выступить на Генассамблее ООН 25 сентября.

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