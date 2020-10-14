Лавров: Россия готова включить 2 из 5 новых вооружений в договор СНВ

https://static.news.ru/photo/a22ef97e-0e02-11eb-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова включить в контекст нового Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) 2 из 5 новых вооружений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия не видит перспективы продления действующего договора СНВ-3.

Глава МИД также прокомментировал предложения США о заморозке российских тактических вооружений при ядерной сделке.

Если США хотят включить в сделку тактические ядерные вооружения, сначала они должны забрать эти ракеты из Европы, — заявил Лавров в интервью российским СМИ.

NEWS.ru писал, что российский министр раскритиковал политику США. По его словам, действия Вашингтона приводят потере дееспособности современных институтов. Политик привёл в пример выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договор о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3).

Министр напомнил, что США выйдут из Договора об открытом небе, а также уже покинули ВОЗ, Совет ООН по правам человека и ЮНЕСКО.

Ранее глава МИД предостерёг США от ультиматумов в отношении России. Он подчеркнул, что Москва готова работать с любым правительством США, но разговаривать с Россией нужно «на основе равноправия и взаимной выгоды».