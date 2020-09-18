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Лавров предостерёг США от ультиматумов в отношении России

11:33, 18 сентября 2020 25
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о предстоящих в ноябре выборах президента США, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединённых Штатов. При этом он подчеркнул, что разговаривать с РФ нужно «на основе равноправия и взаимной выгоды».

Мы будем работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединённым Штатам. Но разговаривать с США по всем вопросам, которые их интересуют, мы будем исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды, поиска баланса интересов. Разговаривать с нами ультиматумами — это бессмысленно, бесполезно, — сообщил РИА Новости Лавров.

По его словам, вопрос о вмешательстве России во внутренние дела США уже сейчас занимает одно из доминирующих мест в предвыборной кампании.

Как писал NEWS.ru, 7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешиваться в очередные выборы американского президента. По словам Эванины, Китай выступает против переизбрания Трампа, Иран хочет подорвать демократические институты в Соединённых Штатах, а Россия пытается «продвинуть» Трампа и действует против его основного соперника на выборах Джо Байдена.

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