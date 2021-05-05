Лавров раскритиковал политиков РФ за провокационные слова о Казахстане

https://static.news.ru/photo/e5568d38-ae2b-11eb-90d1-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Казахстан уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга. При этом скандальные заявления российских политиков о соседней стране министр в эфире телеканала «Хабар 24» назвал попыткой привлечь к себе внимание.

Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обострённо ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли, — пояснил министр.

Лавров добавил, что высказывания, подвергающие сомнению договорённости между Россией и Казахстаном, никогда не прозвучат от высших должностных чинов РФ, определяющих взаимоотношение между двумя странами.

Ранее стало известно, что в декабре 2020 года депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал территорию Казахстана большим подарком со стороны России и Советского Союза. В ответ на слова российского политика казахстанский МИД передал России ноту и заявил, что подобные заявления наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям.