МИД Казахстана передал ноту России после высказываний депутата Никонова

Замглавы МИД Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с временным поверенным по делам РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова.
Ранее российский парламентарий в эфире ТВ назвал территории Казахстана «большим подарком со стороны России и СССР».
МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованного по итогам встречи.
В МИД также отметили, что участившиеся провокационные высказывания отдельных российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб дружеским отношениям между государствами.
Как сообщал NEWS.ru, власти Казахстана ранее заявили о планах построить на территории страны завод для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».