МИД Казахстана передал ноту России после высказываний депутата Никонова

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила обратиться в регистрационные органы для получения разрешения на производство в стране российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору на Украине, для того чтобы получить такие...