Лавров озвучил условие признания правительства талибов
Лавров: признание правительства талибов будет зависеть от выполнения им своих обещаний
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:48, 31 декабря 2021
Фото: Oliver Weiken/Global Look Press
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Официальное признание «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) в качестве нового правительства Афганистана будет зависеть от того, как оно будет выполнять свои обещания, в том числе в вопросах противодействия терроризму, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия не собирается принимать решение о признании правительства талибов в отрыве от мирового сообщества.
Лавров подчеркнул, что в настоящее время вопрос официального признания талибских властей является преждевременным.
Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории, — сказал дипломат.
По словам Лаврова, Россия будет постепенно двигаться к исключению движения «Талибан» из санкционного списка Совбеза ООН и официальному признанию нового правительства Афганистана солидарно с мировым сообществом.
Ранее президент России Владимир Путин заметил, что признание или непризнание власти в Афганистане зависит от реалий и того, насколько новые хозяева Кабула готовы к представлению в руководстве страны всех этнических групп.
После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали остаточные силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.