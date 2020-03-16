https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Законопроект о поправке в Конституцию России соответствует Основному закону государства. Такое решение в понедельник, 16 марта, вынес Конституционный суд РФ.

Исходя из заключения инстанции, порядок вступления в силу статьи 1 закона РФ о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Основному закону.

В свою очередь, не вступившие в силу положения закона о поправке соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции, сообщается на официальном сайте КС РФ.

Решение суда окончательно и обжалованию не подлежит. Заключение вступает в силу немедленно после оглашения.

Законопроект о «поправке в Конституцию» уже прошёл все установленные процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации и в региональных парламентах, он подписан президентом страны. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда и одобрении на общероссийском голосовании.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога». Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства, несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Обращение может состояться в ближайшие дни.

Источник, близкий к администрации президента, сообщил, что перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к утру понедельника окончательного решения принято не было. Издание предполагает, что голосование могут перенести на День России 12 июня или на единый день голосования 13 сентября.