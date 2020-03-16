https://static.news.ru/photo/66ce4b6e-678b-11ea-a1ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Обращение может состояться в ближайшие дни.

Как сообщил «Медузе» источник, близкий к администрации президента, перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к утру 16 марта окончательного решения принято не было. Издание предполагает, что голосование могут перенести на День России 12 июня или на единый день голосования 13 сентября.

Источник Znak.com считает , что голосование могут отложить из-за того, что Конституционный суд может не успеть рассмотреть документы.

Как писал NEWS.ru, указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе. Пока другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, не рассматриваются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день число заболевших перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам.