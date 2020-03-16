Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Обращение может состояться в ближайшие дни.
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Источник Znak.com
Как писал NEWS.ru, указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе. Пока другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, не рассматриваются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день число заболевших перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам.
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