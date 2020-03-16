Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса. Обращение может состояться в ближайшие дни.

Как сообщил «Медузе» источник, близкий к администрации президента, перенос голосования обсуждался с Путиным в выходные дни, но к утру 16 марта окончательного решения принято не было. Издание предполагает, что голосование могут перенести на День России 12 июня или на единый день голосования 13 сентября.

Источник Znak.com считает, что голосование могут отложить из-за того, что Конституционный суд может не успеть рассмотреть документы.

Как писал NEWS.ru, указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе. Пока другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, не рассматриваются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день число заболевших перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам.

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