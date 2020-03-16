https://static.news.ru/photo/74746074-6776-11ea-a05b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Указ президента РФ Владимира Путина о дате общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ может быть подписан на этой неделе. Пока другие варианты, кроме проведения этого мероприятия 22 апреля, не рассматриваются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет никаких объективных показаний, — сказал представитель Кремля.

Массовые мероприятия отменяют по всему миру из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день число заболевших перевалило за 163 тысячи человек. От инфекции умерли 6,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось 76 тысячам. По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку отраслей экономики и граждан на фоне распространения коронавируса. Резерв будет использован в рамках бюджета текущего года.

Законопроект о «поправке в Конституцию» уже прошёл все установленные процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации и в региональных парламентах, он подписан президентом РФ. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда и одобрении на общероссийском голосовании.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога». Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства, несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками. Владимир Путин стоит у руководства страны с 1999 года.

Ранее российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране, писал NEWS.ru.