https://static.news.ru/photo/365edcd6-676e-11ea-8f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране.

Открытое письмо на сайте «Эха Москвы» подписали более 350 учёных, юристов и журналистов. Они отметили, что поправка, «обнуляющая» сроки президента, является «противоправной, политически и этически неприемлемой». Ещё одно заявление — от имени Конгресса интеллигенции — подписали около 120 человек, в том числе писатель Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, телеведущая Татьяна Лазарева, политолог Борис Вишневский. Они отметили, что поправки были приняты с нарушением законодательства и действующей Конституции, и попросили руководителей силовых структур и Совбез РФ дать оценку этим нарушениям, а ЦИК призвали отказаться от проведения общенародного голосования.

Как писал NEWS.ru, готовность проголосовать за Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, если Конституционный суд даст ему такую возможность, допускают 57% россиян. Скорее не готовы отдать ему свой голос 33% респондентов, ещё 10% с ответом затруднились. Таковы результаты опроса, который 12 марта провела исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар»). В телефонном опросе приняли участие 2 тыс. россиян.