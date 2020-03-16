Российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране.
Открытое письмо на сайте «Эха Москвы»
Как писал NEWS.ru, готовность проголосовать за Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, если Конституционный суд даст ему такую возможность, допускают 57% россиян. Скорее не готовы отдать ему свой голос 33% респондентов, ещё 10% с ответом затруднились. Таковы результаты опроса, который 12 марта провела исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар»). В телефонном опросе приняли участие 2 тыс. россиян.
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