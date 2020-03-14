https://static.news.ru/photo/6c469eb6-6713-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовность проголосовать за Владимира Путина на выборах президента в 2024 году, если Конституционный суд даст ему такую возможность, допускают 57% россиян. Скорее не готовы отдать ему свой голос 33% респондентов, ещё 10% с ответом затруднились.

Таковы результаты опроса, который 12 марта провела исследовательская компания «Институт социального маркетинга» («Инсомар»), сообщает РБК. Агентство отмечает, что в телефонном опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Конституционном суде РФ не называют сроков рассмотрения поправок в основной закон страны. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, работа ведётся, решение будет принято в течение семи дней. В то же время в экспертном сообществе не исключают, что инстанция может изменить дату общенародного голосования за изменения в Конституцию.