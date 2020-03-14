В Конституционном суде РФ не называют сроков рассмотрения поправок в основной закон страны. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, работа ведётся, решение будет принято в течение семи дней. В то же время в экспертном сообществе не исключают, что инстанция может изменить дату общенародного голосования за изменения в Конституцию.

Коронавирусное ускорение

Образцово-публичный с самого начала процесс рассмотрения и принятия поправок в Конституцию РФ сейчас приостановлен. В КС заявляют, что процедура не предполагает публичности.

В этом деле нет сторон — участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе, — пояснили ранее в суде.

Впрочем, в экспертном сообществе не исключают, что решение по пакету поправок будет принято уже в первой половине недели.

Алексей Даничев/РИА Новости

Остаётся открытым и вопрос о дате проведения общероссийского голосования, которую окончательно определит ведомство. Предварительно определённое 22 апреля уже не кажется столь реалистичным — в условиях введения карантина в образовательных учреждениях областных центров и запрета на проведение массовых мероприятий. В разговоре с NEWS.ru статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России, партнёр Pen & Paper Константин Добрынин не исключил, что итоговый вариант даты будет изменён.

С точки зрения происходящей в мире катастрофы — я имею ввиду пандемию коронавируса и как её возможное последствие экономический кризис — гиперскорость принятия поправок более чем понятна, но не извинительна. Допускаю, что дата так называемого всенародного голосования также будет изменена и оно состоится куда раньше 22 апреля. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

В ожидании Путина

В то же время известно, что глава государства Владимир Путин на этой неделе намерен встретиться с рабочей группой, занимавшейся сбором и анализом поступавших инициатив и предложений. При этом пока в графике президента такой встречи нет. Ничего о предстоящем мероприятии не знают и в самой рабочей группе.

Я пока насчёт этой встречи не в курсе, — сообщил NEWS.ru один из её членов, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

При этом скоростные сроки принятия поправок в Конституцию не вызывают вопросов у юристов. Тем более что уже был прецедент, о котором неоднократно напоминал сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишаc, указывая, что в прошлый раз, в 1993 году, поправки в Конституцию принимались значительно быстрее.

Андрей Клишас Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам доктора юридических наук Михаила Барщевского, никаких процедурных нарушений в быстрых сроках рассмотрения поправок в Основной закон нет.

А насколько корректные поправки — в ближайшее время скажет Конституционный суд, — добавил он.

В центре внимания решение КС в основном из-за так называемого обнуления президентского срока. На прошлой неделе все «камни» полетели в сторону автора идеи — Героя СССР, первой женщины-космонавта и депутата Госдумы Валентины Терешковой. За неё вступились все — от мала до велика. Эксперты указывают, что по такой логике нужно заново формировать и КС РФ, и Совет Федерации, и Госдуму. Как отмечает Добрынин, только в таком случае можно говорить о полной перезагрузке органов власти.

Также в качестве катализатора и без того нездоровой скорости принятия поправок сработала и крайне неудачная спонтанная идея с так называемым обнулением сроков действующего президента. Значительная часть общества её воспринимает резко отрицательно и считает политической ошибкой, чем она и является, поскольку полностью противоречит логике самой же новеллы о не более двух сроках подряд любого лица, — отметил юрист.

Тем временем интерес к вопросу, особенно со стороны оппозиционных сил, остается крайне серьёзным. В России уже начались выступления против конституционной реформы. В воскресенье в Санкт-Петербурге были задержаны около 20 активистов, выступавших на одиночных пикетах против поправок в основной закон. В Интернете одна за другой стартуют кампании по сбору подписей. Немногочисленная оппозиция, входящая в региональные законодательные собрания, также на прошлой неделе не поддержала законопроект, в том числе указав на то, что реально положенные сроки на рассмотрение документа были урезаны до одного рабочего дня.