https://static.news.ru/photo/50ab0930-65ec-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрос на проверку поправок в Конституцию направлен в Конституционный суд. Арбитраж получил соответствующий документ.

Судей просят проверить конституционность поправок в Основной закон и проведение общероссийского голосования по ним, рассказали в КС журналистам ТАСС.

Поправки содержат предложение депутата Валентины Терешковой об обнулении президентского срока для действующего главы государства Владимира Путина. Как писал NEWS.ru, инициатива Терешковой предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящий момент идёт его четвёртый по счёту срок). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.