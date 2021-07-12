Крутят другое «кино»: Поклонская отреагировала на статью Путина

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала статью президента РФ Владимира Путина об Украине. По её словам, украинский лидер Владимир Зеленский на отлично выполняет задачу по разделению людей, что в итоге приведёт к самоуничтожению Украины. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

До событий 2014 года по-настоящему творческий человек Владимир Зеленский показывал доброе кино про один народ — украинцев и русских. Став президентом Украины, обременив себя серьёзными политическими обязательствами, вынужден крутить другое «кино» и вносить вражду между нами для одной цели — посеять ненависть и заставить забыть свои корни, заветы предков и поверить в другую историю, другую веру, — заявила политик.

Она отметила, что согласна с тезисом Путина об одном народе. Поклонская также подчеркнула, что в ней самой «живут и Россия, и Украина».

Я родилась и выросла в прекрасной Украине и люблю эту страну всей своей душой. Но только в России я могу жить свободно, бережно хранить память предков, их традиции и культуру, — добавила депутат.

Также Поклонская назвала важными для себя слова Путина о том, что «Россия никогда не была и не будет „анти-Украиной“».

Ранее стало известно, что глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал статью Владимира Путина о русских и украинцах. Депутат назвал её обязательной к изучению киевскими политиками, а также ликбезом и пособием по недопущению передачи суверенитета. Что же касается Киева, депутат надеется, что там всё-таки прочтут статью и сделают выводы «пока не поздно».