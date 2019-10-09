https://static.news.ru/photo/ff308b5a-ea87-11e9-8576-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва опасается, что ситуации, подобные задержанию в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, могут повториться в США. Кремль призывает проявлять бдительность, заявил президента РФ Дмитрий Песков.

Не единичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть, она сохраняется, — цитирует чиновника « Интерфакс ».

Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», задержали в аэропорту мегаполиса. Сотрудники Федерального бюро расследований допрашивали её почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент.

После возвращения в Россию Юмашева выразила признательность сотрудникам МИД РФ за содействие в сложившейся в Соединённых Штатах ситуации.

Отдельно она отметила роль посла России в США Анатолия Антонова, который выразил протест из-за действий американских властей. Юмашева добавила, что несмотря на инцидент, её поездка в Штаты прошла плодотворно, а ситуация в аэропорту в очередной раз показала «единство и силу взаимовыручки».

Ранее News.ru сообщал, что Песков не увидел политики в приговорах по «московскому делу». Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос СМИ о том, видят ли в Кремле политику в делах против преследуемых властями граждан.

СК завёл уголовные дела о «массовых беспорядках» и нападениях на силовиков после того, как 27 июля в Москве прошла акция протеста за допуск к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Реальные сроки уже получили Данил Беглец, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Кроме того, за твит о детях силовиков к пяти годам колонии приговорили Владислава Синицу, Константина Котова — к четырём годам по «дадинской» статье, актёра Павла Устинова — к трём с половиной годам за вывихнутое плечо росгвардейца, который его задерживал, но позднее срок заменили на условный.