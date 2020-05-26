Кремль оценил конфликт США и Китая

https://static.news.ru/photo/ab353756-9f42-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Обмен обвинениями между США и КНР в условиях пандемии коронавируса стал неприглядным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно, — считает Песков.

По его словам, в Кремле хотели бы вместо взаимных обвинений между странами видеть сотрудничество и взаимопомощь. Песков подчеркнул, что Россия придерживается этих принципов в двусторонних отношениях между Китаем и США, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что ряд политических сил в США подталкивают две страны к «новой холодной войне». Министр также раскритиковал Белый дом из-за замедления переговоров с Северной Кореей по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

NEWS.ru писал, что администрация президента США раскручивает кампанию по давлению на Китай из-за пандемии коронавируса. Вашингтон рассчитывает, что Тайвань расширит свою ракетную программу, которая поможет острову защититься от возможного нападения Китая.