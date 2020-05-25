Раскручивающаяся кампания администрации президента США по давлению на Китай в ответ за последствия пандемии вынуждает соседей Пекина просчитывать сценарии прямого вооружённого конфликта. От Тайваня ждут шагов по расширению собственной ракетной программы. Она должна помочь острову создать барьер от потенциального нападения КНР, которая, похоже, настроена всё более решительно в отношении территориальных споров.
О возможном расширении островной администрацией своей программы баллистических ракет
На усовершенствование некоторых оборонных программ указывала и президент Тайваня Цай Инвэнь во время недавней церемонии своего вступления в должность на второй срок. Она выразила убеждённость в неприемлемости формулы «одна страна — две системы», которую КНР выдвигает в качестве основы для мирного воссоединения.
Обороноспособность острова пытаются поддерживать и США. Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Пентагона накануне подтвердило, что Госдеп одобрил возможную продажу островной администрации 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним на общую сумму $180 млн. Поставка нацелена на поддержание программы острова по строительству флота собственных субмарин. В рамках проекта предусмотрено строительство до восьми подводных лодок, первая из которых должна, по ожиданиям, появиться к 2024 году. Объём проекта достигает $1,6 млрд. После заявления DSCA власти Китая выразили решительный протест против связей между Вашингтоном и Тайбэем в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Такие действия США являются серьёзным нарушением принципа «одного Китая» и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике, это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, — говорилось в заявлении китайского Министерства обороны.
Оружейные сделки с Тайванем только подстёгивают сепаратистские настроения, полагают в КНР. В докладе, который был опубликован на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) 13-го созыва, говорится, что Пекин намерен категорически «выступать против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой независимостью Тайваня, и пресекать их». Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что отказываясь от принципа «одного Китая», администрация Демократической прогрессивной партии «в одностороннем порядке уничтожила отношения с материковым Китаем и политическую основу для мирного развития».
Триггером развития конфликта стала кампания Белого дома по увеличению давления на КНР в ответ на последствия коронакризиса. Вашингтон пытается не только демонстративно укрепить с островом ВТС, но и усилить роль Тайваня в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впрочем, тайваньские чиновники относятся к жестам США очень
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