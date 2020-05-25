Раскручивающаяся кампания администрации президента США по давлению на Китай в ответ за последствия пандемии вынуждает соседей Пекина просчитывать сценарии прямого вооружённого конфликта. От Тайваня ждут шагов по расширению собственной ракетной программы. Она должна помочь острову создать барьер от потенциального нападения КНР, которая, похоже, настроена всё более решительно в отношении территориальных споров.

О возможном расширении островной администрацией своей программы баллистических ракет пишет The South China Morning Post. Газета отмечает, что в настоящее время Тайвань намеревается увеличить дальность их полёта, чтобы получить возможность простреливать материковую часть Китая. По этим данным, на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун в прошлом месяце был испытан целый ряд модификаций «антикитайских» ракет, включая Tien Kung-3 и Yun Feng. Испытания не были прокомментированы официально. Но опрошенные The South China Morning Post эксперты полагают, что даже в условиях своего ограниченного оборонного бюджета Тайвань просчитывает риски прямого вооружённого конфликта, в котором ему может понадобиться время до подхода вооружённых сил своего союзника — США.

На усовершенствование некоторых оборонных программ указывала и президент Тайваня Цай Инвэнь во время недавней церемонии своего вступления в должность на второй срок. Она выразила убеждённость в неприемлемости формулы «одна страна — две системы», которую КНР выдвигает в качестве основы для мирного воссоединения.

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Обороноспособность острова пытаются поддерживать и США. Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Пентагона накануне подтвердило, что Госдеп одобрил возможную продажу островной администрации 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним на общую сумму $180 млн. Поставка нацелена на поддержание программы острова по строительству флота собственных субмарин. В рамках проекта предусмотрено строительство до восьми подводных лодок, первая из которых должна, по ожиданиям, появиться к 2024 году. Объём проекта достигает $1,6 млрд. После заявления DSCA власти Китая выразили решительный протест против связей между Вашингтоном и Тайбэем в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Такие действия США являются серьёзным нарушением принципа «одного Китая» и положений трёх совместных китайско-американских коммюнике, это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, — говорилось в заявлении китайского Министерства обороны.

Оружейные сделки с Тайванем только подстёгивают сепаратистские настроения, полагают в КНР. В докладе, который был опубликован на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа) 13-го созыва, говорится, что Пекин намерен категорически «выступать против любых сепаратистских действий, связанных с так называемой независимостью Тайваня, и пресекать их». Представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что отказываясь от принципа «одного Китая», администрация Демократической прогрессивной партии «в одностороннем порядке уничтожила отношения с материковым Китаем и политическую основу для мирного развития».