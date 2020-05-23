Китай обвинил США в приближении новой холодной войны

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». По его словам, это опасно, поскольку мир на планете может быть поставлен под угрозу.
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Досталось США и за вмешательство в дела Тайваня, который в Китае считают своей провинцией. Ван И посоветовал США не пересекать «красных линий» в этом вопросе. Тем более что Пекин не лезет в дела Вашингтона.
Китай не намерен ни менять США, ни заменять США, — сказал Ван И.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны КНР осудило одобрение Госдепартаментом США сделки на поставку Тайваню торпед на сумму $180 млн. В министерстве пояснили, что действия Вашингтона нарушают принцип единого Китая и положения трёх китайско-американских коммюнике. Открытое заявление Штатов о поставках вооружений Тайваню является грубым вмешательством в дела КНР, отметили в министерстве.
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