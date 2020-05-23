Китай выступил против продажи США оружия Тайваню

https://static.news.ru/photo/229eb180-9ddd-11ea-a26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Минобороны КНР осудило одобрение Госдепартаментом США сделки на поставку Тайваню торпед на сумму $180 млн.

КНР выражает острое недовольство и решительный протест, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

В министерстве пояснили, что действия Вашингтона нарушают принцип единого Китая и положения трёх китайско-американских коммюнике. Открытое заявление Штатов о поставках вооружений Тайваню является грубым вмешательством в дела КНР, наносит серьёзный ущерб суверенитету страны, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

В Тайване отметили, что поставки торпед из США поддержат программу острова по строительству подводных лодок. Проект оценивается в $1,6 млрд. Первая субмарина у Тайваня должна появиться в 2024 году, а всего запланировано строительство восьми подводных кораблей.

Как писал NEWS.ru, конфликт по данному поводу между Пекином и Вашингтоном возникает не впервые. Ранее власти КНР возмутила поставка США Тайваню запчастей для американских истребителей F-16 и F-5, а также для боевых самолётов собственного производства IDF.