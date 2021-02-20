Кремль беспокоится из-за ухудшения экономической ситуации на Украине

https://static.news.ru/photo/29b8472a-7379-11eb-8f28-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Российские власти обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессивных действий (властей Украины. — NEWS.ru) ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего, — отметил Песков.

Россия видит, как население Украины столкнулось с лавинообразным ростом цен на ЖКХ. Социально-экономическая ситуация в стране является предметом для серьёзной обеспокоенности, подчеркнул представитель Кремля.

Песков прокомментировал санкции против оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, возглавляющего партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, американские власти накачивают оборонный потенциал Украины, что может спровоцировать Киев начать проводить агрессивную политику по решению вопроса Донбасса. Песков подчеркнул, что политика оказания военной помощи Украине «противоречит всему и вся» и не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы.

Обеспокоенность России вызывает реакционная тенденция на украинской политической арене. Когда она начинает доминировать, неспокойно становится на линии соприкосновения.

Это вызывает нашу обеспокоенность, — отметил представитель Кремля.

Журналисты спросили у Пескова, какие страны поставляют оружие в Донбасс, но представитель Кремля уклонился от ответа.

Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Но очевидно, что если есть спрос для самообороны, то предложение всегда находится, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Как писал NEWS.ru, первый президент Украины, постпред украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук надеется на активную позицию США и стран Запада при урегулировании конфликта в Донбассе.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате силового переворота. Официальный Киев с тех пор пытается установить контроль над территориями.