Косачев ответил на обвинения НАТО о нарушениях «Открытого неба»

https://static.news.ru/photo/1dcc0136-9c83-11ea-87cc-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совфеда Константин Косачев выразил сожаление из-за позиции НАТО по выходу США из Договора по открытому небу. По его словам, решение Альянса «встать на американскую сторону» и обвинять Россию в «избирательном исполнении» соглашения, является безответственным.

Союзники тем самым тоже разрушают данный договор. Их позиция не соответствует реальной ситуации, поскольку они действуют в соответствии со своими интересами, отметил Косачев в интервью RT.

Есть жёсткая евро-атлантическая дисциплина и уверенность союзников США в том, что в любых сложных ситуациях американцы защитят европейский театр действий, — заявил сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал руководство Соединённых Штатов отказаться от намерения выйти из международного Договора по открытому небу. Боррель подчеркнул, что вместе с тем требует безусловного выполнения договора Россией.