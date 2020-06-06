Косачев оценил предложение США о помощи в Норильске

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение государственного секретаря Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Он заявил, что это хороший жест.
По его словам, такое предложение можно приветствовать. Однако практическую необходимость иностранной помощи должны рассматривать специалисты,
Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики, — подчеркнул член СФ.
Как писал NEWS.ru, с предложением помощи 6 июня выступил госсекретарь США Майк Помпео, который назвал утечку нефтепродуктов в Норильске «печальным событием». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия благодарна американской стороне за готовность помочь с ликвидацией разлива.
Утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.
Руководство «Норильского никеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
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