Косачев оценил предложение США о помощи в Норильске

https://static.news.ru/photo/1bb3ffde-8339-11e9-9066-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал предложение государственного секретаря Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Он заявил, что это хороший жест.

По его словам, такое предложение можно приветствовать. Однако практическую необходимость иностранной помощи должны рассматривать специалисты, передаёт РИА Новости.

Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причём без какой-либо политики, — подчеркнул член СФ.

Как писал NEWS.ru, с предложением помощи 6 июня выступил госсекретарь США Майк Помпео, который назвал утечку нефтепродуктов в Норильске «печальным событием». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия благодарна американской стороне за готовность помочь с ликвидацией разлива.

Утечка более 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Руководство «Норильского никеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.