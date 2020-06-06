Мир

МИД поблагодарил США за готовность помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

22:12, 06 июня 2020
Фото: krskstate.ru

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия благодарна американской стороне за готовность помочь с ликвидацией катастрофического разлива нефтепродуктов в Норильске.

Ещё один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество, — цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат выступила в субботнем выпуске программы «Соловьёв LIVE».

Как писал NEWS.ru, с предложением помощи 6 июня выступил Госсекретарь США Майк Помпео, который назвал утечку нефтепродуктов в Норильске «печальным событием».

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