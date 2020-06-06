МИД поблагодарил США за готовность помочь с ликвидацией ЧП в Норильске

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл параллели между ситуацией в Гонконге и вторжением гитлеровской Германии в европейские страны.

В интервью порталу Daily Caller Помпео заявил, что Коммунистическая партия Китая давала определённые обещания Великобритании по поводу Гонконга, которые затем нарушила. Это напомнило госсекретарю ситуацию, сложившуюся накануне и во время...