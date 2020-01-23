При рассмотрении президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ депутаты Государственной думы проявили небывалое единодушие: против инициативы главы государства не рискнул выступить ни один парламентарий, воздержавшихся также не было. Последний раз парламентские фракции демонстрировали такую сплоченность в 2014 году, когда был принят так называемый Крымский консенсус, объединивший коммунистов с их постоянными оппонентами «Единой Россией» и ЛДПР. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, голосование показало, что сегодня все парламентские партии заинтересованы в эволюционном развитии страны.

Эталонное голосование

23 января Госдума провела эталонное, с точки зрения Кремля, заседание, в ходе которого все, принявшие участие в голосовании, народные избранники, без исключения, поддержали внесённый в нижнюю палату парламента законопроект президента страны Владимира Путина о внесении поправок в российскую Конституцию.

Таким образом, депутаты поддержали основные новации, озвученные главой государства в послании к Федеральному собранию. Речь идёт о внесении в Конституцию положений, согласно которым: МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума и закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат; признаётся верховенство российского права над международным; вводится запрет кандидату в президенты иметь другое гражданство или вид на жительство в другой стране (как и ряду чиновников высокого уровня) и требование не менее 25 лет жить в России; закрепляется статус Госсовета; у президента появляется возможность обратиться в Конституционный суд, чтобы тот подтвердил, насколько одобренный парламентом документ соотносится с Основным законом; Госдума наделяется правом утверждать кандидатуру премьер-министра, которую обязан будет одобрить президент.

Михаил Мишустин и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

До сих пор эталоном единодушия в Госдуме было голосование за федеральный закон «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь» в 2014 году. Но тогда нашлись несколько человек, которые смазали картину: депутат от «Справедливой России» Илья Пономарёв проголосовал против, а его коллеги-эсеры Дмитрий Гудков, Сергей Петров и Валерий Зубов решили воздержаться. Конечно, в новом созыве никого из них нет. Илья Пономарёв теперь гражданин Украины и работает над привлечением в эту страну инвестиций. Сергей Петров обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, находится в международной розыске и скрывается от него в Австрии, гражданином которой собственно и является. Дмитрий Гудков выдвигался от «Яблока» на выборах в Госдуму 2016 года, но проиграл Геннадию Онищенко, а до выборов в Мосгордуму в 2019 году его не допустили. Валерий Зубов 27 апреля 2016 года скончался в Москве после тяжёлой продолжительной болезни.

Конституционный консенсус

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что единогласное голосование за президентские поправки обусловлено самим их характером.

Каждый может в них найти своё. Для левых — социальное государство, расширение социальных гарантий, патриотизм. Для партии власти — создание условий для сохранения курса президента в будущем. Для всех — развитие институтов и усиление роли Госдумы. Это если не углубляться в содержание. Конституционный консенсус пришёл на смену крымскому. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

По словам эксперта, сегодня все парламентские партии заинтересованы в эволюционном развитии и стабильности системы.

Политолог Аббас Галлямов же отмечает, что у думской оппозиции сейчас просто нет возможности проголосовать против.

Идея реформ настолько прочно овладела умами людей, что сопротивляться ей — себе дороже. Хуже всего сейчас — оказаться в положении политической силы, защищающей статус-кво. Уж если единороссы решились на какие-то изменения, то остальным партиям это сам бог велел. Аббас Галлямов политолог политолог

Что дальше

11 февраля в том же зале состоится второе чтение, к которому, все фракции уже заранее пообещали подготовить свои предложения. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ создала собственную рабочую группу, в которую вошли крупнейшие учёные. Владимир Жириновский в свою очередь пообещал, что и у ЛДПР есть свои предложения в Основной закон. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов назвал происходящее историческим событием и призвал разъяснять избирателям важность предложенных президентом изменений. Сергей Миронов из «Справедливой России» выразил уверенность, что идеи Путина обязательно приведут к уменьшению социального неравенства и к снижению уровня бедности.

Главный вопрос теперь — как много поправок к законопроекту главы государства решат внести депутаты. Если их будет немного, то принять в третьем чтении его можно будет, не сбавляя взятого темпа, — уже к концу февраля.

Если поправок будет много, значит, им необходимо уделять внимание. Качество и эффективность законов — наш приоритет в работе. Мы из этого исходим, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Таким образом, у партий есть чуть больше двух недель, в течение которых они могут подготовить свои поправки, и 11 февраля станет ясно, настолько ли они едины в своём видении обновлённой Конституции на самом деле.