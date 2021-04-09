«Киев живёт иллюзиями»: в МИД РФ оценили позицию Украины по Донбассу

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Вступление Украины в НАТО спровоцировало бы масштабную эскалацию на юго-востоке государства, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила во время брифинга, что Москва призывает Киев не заниматься провокациями, а следовать Минским договорённостям.

Она добавила, что обострение ситуации грозит необратимыми последствиями для государственности Украины, а власти страны живут иллюзиями по поводу решения проблемы военным путём, передаёт официальная страница МИД РФ в социальной сети...