«Киев живёт иллюзиями»: в МИД РФ оценили позицию Украины по Донбассу

Украинские власти живут иллюзиями решить конфликт в Донбассе военным путём, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, российская сторона внимательно следит за собатиями в Донбассе.
К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живёт иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны, — подчеркнула она.
Как писал NEWS.ru, ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы не допустить силовой операции Киева на юго-востоке Украины. По его мнению, необходимо использовать все возможные способы. Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить опрометчивый шаг, не выдержав давления со стороны радикал-националистов, не принимающих никакие компромиссы.