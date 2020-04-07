Предоставленные президентом Владимиром Путиным широкие полномочия губернаторам на период коронавирусной инфекции стали своего рода проверкой на адекватность для многих из них. Также они послужили тестом на гибкость нынешней административной системы.

Мы уже привыкли к разговорам о «вертикали власти», о том, что реальной федерации в РФ не существует. Однако в кризисный момент оказалось, что всемогущий Центр вовсе не горит желанием отвечать за всё и всем заниматься. Таким образом, пред субъектами РФ открылась возможность действовать на свой страх и риск, без лишней оглядки на Кремль. Как же воспользовались они данной ситуацией и к чему она может привести?

Любой руководитель регионального уровня зажат между двумя основными проблемами — как защитить жителей от инфекции, сохранить их жизнь и здоровье и как спасти экономику от обвала. По-хорошему, необходимо находить паритет между этим двумя задачами, но в любом случае первая из них должна быть в приоритете.

Владимир Путин kremllin.ru

Но выбор осложняет то обстоятельство, что угроза распространения заболеваний воспринимается как виртуальная, как нечто далёкое и несущественное, поскольку в ряде регионов зафиксированы до сих пор только единичные случаи. В этих условиях жёсткие меры изоляции и карантина ощущаются как излишне суровые и деструктивные для экономики. Если широкого распространения в данной области инфекция не получит, а ущерб от закрытия предприятий и учреждений будет значительным, то и на имидже и авторитете главы это отразится в негативную сторону.

Кроме того, необходимо учитывать силу отраслевых лоббистов. Губернатор ведь действует не в безвоздушном пространстве. Он должен учитывать позицию бизнеса, у которого свои интересы и который не всегда готов воспринимать резоны государственной мудрости.

Исходя из этой противоречивой изначальной установки, а также в условиях, когда федеральный центр устами президента делегировал губернаторам значительные полномочия, не описав при этом достаточно однозначно и точно что можно и чего нельзя делать, — им же назначенные главы и работают в этой непростой обстановке.

Первые их действия показывают, что экономические проблемы для них остаются первостатейными. Уже в кратчайшие сроки во многих областях и республиках подготовили списки предприятий, чьё бесперебойное функционирование имеет жизненно важный для региона характер, и потому с понедельника они могут начинать работать в обычном режиме, соблюдая, конечно, все предписываемые меры безопасности. Так поступили, например, в Калуге и Твери. В маленькой Калужской области таковых насчитали 102 предприятия, а в Тверской — 220. Это не маленькие цифры. С учётом того что это, как правило, достаточно крупные организации с большим числом работающих, на работу будет ходить, не считая тех компаний и учреждений, которые и не закрывались, значительный процент населения соответствующих областей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это уже вызвало недоумённые вопросы в соцсетях: а какой тогда смысл в карантинных мерах, если число лиц, которым официально дозволено их не соблюдать, столь велико? Таким образом, губернатор берёт на себя большой риск — если не дай бог в его регионе случится вспышка коронавируса, то он будет подлежать ответственности как руководитель, не справившийся с вверенной ему задачей спасения жизни и здоровья сограждан.

На прошлой неделе отставки сразу трёх губернаторов живо напомнили о подобной перспективе. Из Кремля как бы прошёл сигнал — не увлекаться сугубо экономическими проблемами, больше думать о здоровье и противовирусных мерах. Некоторые губернаторы хорошо услышали эту часть послания и уже приготовили введение электронных пропусков — как это стало в случае Приморья и Красноярска, сопровождая это режимом полной самоизоляции. Однако и тут дело до реального мониторинга передвижения населения не дошло, и выясняется, что речь идёт больше о намерениях, чем о реальных действиях.

Вообще коронавирус выявил немало противоречий. Например, такая отрасль экономики как индустрия красоты. На неё как-то не принято обращать много внимания на высшем уровне — это не так эффектно, как открытие нового автозавода, но в ней в одной только Москве занято не менее 250 тысяч человек. Более того — население, по крайней мере, его женская часть, привыкла к регулярному посещению всевозможных салонов по уходу за собой, и для него их длительное закрытие слишком мучительно. В итоге осуществляется давление на власти как со стороны отраслевых лоббистов, так и со стороны населения. Последнее начинает активно пользоваться нелегальными услугами парикмахеров, мастеров маникюра и т.д. на дому. Иначе говоря, если нельзя, но очень хочется, то можно.

pixabay.com

Как следствие, в Москве и ряде других регионов часть салонов возобновила работу. Но опять-таки — везде на разных условия. Так, в столице это относится только к тем, у которых имеется медицинская лицензия. Но и они формально могут делать только соответствующие косметические процедуры, но не могут стричь. Как говорят их представители, в органах власти никто не берётся точно дать ответ, какие их действия и услуги законны, а какие — нет. В такой абсурдной ситуации салоны начинают выполнять весь комплекс услуг, но только со своими старыми проверенными клиентами и только за наличный расчёт.

Неслучайно президент Владимир Путин уже обратился к учёным с вопросам о возможности отмены чрезвычайных мер. Видимо, в Кремле посчитали, что выполнение в полной мере комплекса ограничительных мероприятий до 30 апреля создаёт гораздо больше рисков, чем предполагалось изначально. Та свобода, которая была предоставлена губернаторам, используется, главным образом, для послаблений. Поэтому, наблюдая за действиями на местах, в АП должны сделать вывод: либо, действительно, правы «низы» и следует снимать постепенно запретительные меры, либо в России политические силы ещё не готовы к ответственному поведению и используют приобретённую свободу себе же во вред, а потому следует отложить игры с дополнительными полномочиями регионам в долгий ящик. Ближайшее время покажет, к чему в Кремле склонятся в итоге.