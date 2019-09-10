https://static.news.ru/photo/3c15f826-d3c6-11e9-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хранение персональных данных россиян за пределами РФ. Максимальный размер взыскания, согласно документу, составит 18 млн рублей.

В частности, крупные штрафы предлагается ввести для операторов, которые при сборе информации не выполняют предусмотренное законом требование о систематизации и хранении её, используя хранилища за рубежом. За это правонарушение для граждан взыскание составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 2 до 6 млн рублей.

Повторное нарушение будет караться штрафом в размере до 100 тысяч рублей, до 1 млн рублей и до 18 млн рублей соответственно. Кроме того, законопроект предусматривает санкции для хостинг-провайдеров или владельцев мессенджеров за непредоставление запрашиваемой силовыми ведомствами информации, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что спикер российского парламента Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы. По его словам, народные избранники должны сосредоточиться на обсуждении законов прямого действия.