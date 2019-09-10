Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хранение персональных данных россиян за пределами РФ. Максимальный размер взыскания, согласно документу, составит 18 млн рублей.
В частности, крупные штрафы предлагается ввести для операторов, которые при сборе информации не выполняют предусмотренное законом требование о систематизации и хранении её, используя хранилища за рубежом. За это правонарушение для граждан взыскание составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от 2 до 6 млн рублей.
Повторное нарушение будет караться штрафом в размере до 100 тысяч рублей, до 1 млн рублей и до 18 млн рублей соответственно. Кроме того, законопроект предусматривает санкции для хостинг-провайдеров или владельцев мессенджеров за непредоставление запрашиваемой силовыми ведомствами информации, передаёт
Ранее News.ru писал, что спикер российского парламента Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы. По его словам, народные избранники должны сосредоточиться на обсуждении законов прямого действия.