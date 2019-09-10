https://static.news.ru/photo/a2f67ec6-d3b7-11e9-8430-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер российского парламента Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы. По его словам, народные избранники должны сосредоточиться на обсуждении законов прямого действия.

Он напомнил, что его коллегам предстоит работа над одним из главных документов страны — бюджете на 2020 год. Кроме того, чиновник рассказал о грядущих командировках депутатов, пишет РИА Новости . В ближайшие недели ожидается поездка в Нур-Султан (Казахстан). В октябре они отправятся в Стамбул, где примут участие в конференции по борьбе с терроризмом и межрегиональному взаимодействию. В ноябре в Ереване состоится Парламентская ассамблея ОДКБ.

Уважаемые коллеги, нас ждёт интересная, напряжённая работа в течение ближайших четырёх месяцев. Желаю вам удачи, — напутствовал Володин.

После того как председатель объявил о начале осенней сессии, парламентарии стоя спели гимн России.

Ранее News.ru сообщал, что принижая роль СССР во Второй мировой войне, власти Польши политизируют её итоги и пытаются перечеркнуть историческую память. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.