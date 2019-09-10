Спикер российского парламента Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы. По его словам, народные избранники должны сосредоточиться на обсуждении законов прямого действия.
Он напомнил, что его коллегам предстоит работа над одним из главных документов страны — бюджете на 2020 год. Кроме того, чиновник рассказал о грядущих командировках депутатов, пишет
Уважаемые коллеги, нас ждёт интересная, напряжённая работа в течение ближайших четырёх месяцев. Желаю вам удачи, — напутствовал Володин.
После того как председатель объявил о начале осенней сессии, парламентарии стоя спели гимн России.
Ранее News.ru сообщал, что принижая роль СССР во Второй мировой войне, власти Польши политизируют её итоги и пытаются перечеркнуть историческую память. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.