https://static.news.ru/photo/f6574952-cc9f-11e9-a318-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Принижая роль СССР во Второй мировой войне, власти Польши политизируют её итоги и пытаются перечеркнуть историческую память. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что победа во Второй мировой войне не должна иметь политической окрашенности.

Нравится кому-то Россия или не нравится, но её решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, — цитирует Володина РИА Новости .

Он также высказал убеждённость в том, что подвиг советских солдат будут помнить и много лет спустя, а имена политиков, которые пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению.

Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.

Как ранее писал News.ru, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.