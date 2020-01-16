https://static.news.ru/photo/2dcc0982-385b-11ea-9927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.Такое решение было принято в ходе думского заседания.

В поддержку Мишустина ранее высказались члены «Единой России» , «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ, тем временем, решила воздержаться от голосования по предложенной президентом кандидатуре. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа.

Голосование проходило в открытом режиме. За утверждение Мишустина на пост премьера проголосовали 383 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин рассказал, что считает приоритетом в работе нового кабмина. По его словам, свои усилия он сосредоточит на реформе управления и внедрении новых технологий.